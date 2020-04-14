2020/04/14 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي في معاجم الله العربية : غريفة [ مفرد ] : ج غريفات : 1 - تصغير غرفةسميت الجنة «بالغرفة» لارتفاعها، والغرفة هي الدرجة الرفيعة، وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها، كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا، جزاء بما صبروا على القيام بذلك، وبصبرهم على أمر ربهم، وطاعة نبيهم عليه الصلاة والسلام، بما صبروا على الفقر والفاقة في الدنيا وعلى الشهوات.



وهي منزل عال ودرجة رفيعة في الجنة { أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحوار_المتمدن #عبد_السلام_الزغيبي - عبد السلام الزغيبي - اليوم يا غريفة فيك الضي..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحوار_المتمدن #عبد_السلام_الزغيبي - عبد السلام الزغيبي - اليوم يا غريفة فيك الضي..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).