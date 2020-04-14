الحوار_المتمدن #دلور_ميقري - دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل التاسع عشر/ 1

2020/04/14 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري من نافذة قطار الضواحي، لاحَ برُّ الشام ببيوته الطينية وحقوله وجباله تحت أشعة شمس الصيف المذهّبة، كأنه صورٌ متقنة الرسم في كتاب يقلّبه بعجلة، طفلٌ نزق الطبع.



في مقصورةٍ تحتوي على كرسيين متقابلين، خشبيين وعريضين، كان يجلسُ شابٌ عليه رداء سلاح الفرسان، يداعب شاربيه المعقوفين بين حينٍ وآخر كما لو أنه يخشى أن يطيرا من مكانهما بفعل هبوب الهواء، المتأثر باندفاع القاطرة على الطريق الوعر لوادي بردى.



كان يت......

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