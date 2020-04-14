الحوار_المتمدن #عبدالجواد_سيد - عبدالجواد سيد - حرروا وزارة الخارجية الإسرائيلية من الحجر الصحى- نمرود جورن - ترجمة عبدالجواد سيد

2020/04/14 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجواد_سيد نمرود جورن-رئيس المعهد الإسرائيلى للسياسات الخارجية الإقليمية- ميتفيم- جريدة الجيروزالم بوست - 23-3-2020- ترجمة عبدالجواد سيد يجد المزيد من الدبلوماسيين الإسرئيلين أنفسهم فى الحجر الصحى هذه الأيام ، بسبب فيروس كورونا.



إن هذا يشمل المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ومتحدثها الرسمى، وكل المتدربين ، والسفير الإسرائي......

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