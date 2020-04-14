مقتل ثمانية “دواعش” بعملية مشتركة للحشد والجيش جنوب كركوك

2020/04/14 | 18:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، ثمانية عناصر بتنظيم “داعش” الإرهابي جنوب محافظة كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من مشتركة من الوية 15 و16 و22 في الحشد الشعبي والجيش العراقي تمكنت، اليوم، من قتل ثمانية عناصر بتنظيم “داعش” الإرهابي في وادي الشاي باطراف داقوق.وأضاف، أن العملية جرت باسناد

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