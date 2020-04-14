السفيرة العراقية في ايطاليا تهنئ الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة

2020/04/14 | 18:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة قدمت السفيرة العراقية لدى ايطاليا “صفية طالب السهيل” التهاني الى الايزيديين بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”, وجاء فيه “أهلنا الايزيدية في العراق والعالم لكم منا أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة رأس السنة الأيزيدية وكل عام وأنتم بألف خير وأمان وان شاء الله سنة …

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