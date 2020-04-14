2020/04/14 | 18:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الخجل أو وصمة العار تمنع عراقيين من إجراء اختبار فحص كورونا أو الإعلان عن إصابتهم بالعدوى.وأكد أطباء عراقيون أن الموضوع يعتبر بالغ الحساسية والصعوبة بالنسبة للمجتمع، حيث لم يتوجه البعض إلى منازلهم خوفا من أن يراهم الجيران.وأكدت الصحيفة أن موضوع “وصمة العار” هذه من أبرز العراقيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تايمز : عراقيون يعتبرون إجراء فحص كورونا “وصمة عار”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيويورك تايمز : عراقيون يعتبرون إجراء فحص كورونا “وصمة عار”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).