مجلس الوزراء الكويتي يرحب بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/04/14 | 18:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الكويت بتكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لمصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.حيث أبدى مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأخيرة، ترحيبه بتكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربا عن أمله بأن تؤدي هذه الخطوة الإيجابية إلى تحقيق آمال الشعب العراقي … Readmore

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