ساندرز يعلن دعمه لحملة بايدن ويدعو الأميركيين لانتخابه

2020/04/14 | 18:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المرشح السابق للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة بريني ساندرز، دعمه للمرشح الديمقراطي جون بايدن لخوض السباق الإنتخابي الرئاسي المقبل.وأعرب ساندرز وبعد إعلانه سحب ترشيحه وإلغاء حملته الانتخابية، وخلال لقاء تم عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع بايدن، ان … Readmore

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