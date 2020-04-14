2020/04/14 | 18:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل عاصمة اقليم كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعافي 4 مصابين بكورونا في اربيل) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعافي 4 مصابين بكورونا في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).