2020/04/14 | 18:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وكالة رويترز، تمسكها بتقريرها الذي تحدث عن وجود الاف الاصابات بكورونا غير معلنة من قبل العراق، فيما تعهدت بحل موضوع تعليق عملها.وقالت رويترز في تقرير رصدته “يس عراق”، إنه “علّق العراق ترخيص وكالة رويترز للأنباء بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البلاد أعلى من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أكثر من 10 أيام.. رويترز ترد على قرار العراق بتعليق عملها بعد تقرير “الإصابات غير المعلنة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أكثر من 10 أيام.. رويترز ترد على قرار العراق بتعليق عملها بعد تقرير “الإصابات غير المعلنة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).