المرور العامة تعلن أعداد المركبات والدراجات المحجوزة خلال الحظر

2020/04/14 | 18:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن حجز اكثر من أربعة الاف مركبة ودراجة مخالفة للحظر في عموم العراق منذ 17 آذار الماضي.وقال مدير علاقات واعلام المديرية العميد حيدر كريم في حديث لـ السومرية نيوز اطلعت عليه وكالة صدى ، إنه “تم حجز اعداد ليست بالقليلة في مديرية المرور العامة من بداية حظر التجوال ولغاية

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