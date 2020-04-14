الحشد الشعبي يطلق حملة تعفير كبرى جنوب ذي قار

2020/04/14 | 18:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، حملة تعفير وتعقيم كبرى في مناطق جنوب محافظة ذي قار للوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في محافظة ذي قار نفذت، اليوم، حملة تعفير وتعقيم كبرى في قضاء الجبايش وقضاء الفهود وناحية المنار جنوب

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