امانة بغداد: مهرجان الزهور لهذا العام سيكون موقعياً

2020/04/14 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت امانة بغداد ، اليوم الثلاثاء، أن مهرجان الزهور لهذا العام سيكون موقعياً بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق.وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم توجيه كافة دوائرها البلدية بتهيئة حديقة من داخل قاطعها البلدي مع تصميمها (كلوحة من الزهور) تعبيراً عن انطلاق فعاليات مهرجان الزهور الذي […]

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