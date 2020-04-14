مسؤول محلي لـ” العهد نيوز” عودة العمل بالمشاريع التي توقفت بسبب اجراءات كورونا في الانبار

2020/04/14 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإعادة اعمار المشاريع الخدمية التي توقف العمل فيها على خلفية تطبيق فرض حظر التجوال الصحي في عموم مدن المحافظة .وقال الدليمي في حديث لـ ” العهد نيوز”، ان ” حكومة الانبار المحلية اطلقت حملة اعمار واسعة شملت اعادة اعمار وتأهيل مبنى […]

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