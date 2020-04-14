المرور : من بداية الحظر تم حجز ١٨٥٦ مركبة و٢٣٩٣ دراجة والغرامات ١١٩٠٣٩

2020/04/14 | 18:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت مديرية المرور العامة عن حجز اكثر من أربعة الاف مركبة ودراجة مخالفة للحظر في عموم العراق منذ 17 آذار الماضي.وقال مديرة العلاقات والإعلام علاقات إنه “تم حجز اعداد ليست بالقليلة فيمديرية المرور العامة من بداية حظر التجوال ولغاية تاريخ ١٢/٤ من مركبات ودراجات مخالفة لحظر التجوال وقوانينالمرور في عموم العراق عدا الإقليم“.وأضاف أنه […]

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