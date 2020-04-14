الموقف الوبائي: تسجيل 22 إصابة جديدةفي 7 محافظات

2020/04/14 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مبينة عدم تسجيل أي حالة وفاة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تشيد وزارة الصحة والبيئة بجهود ملاكاتها المختلفة الذين تصدوا للوباء وعملوا بجد واجتهاد لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المواطنين”، مبينة ان الوزارة “بدأت بتطبيق علاج بلازما النقاهة […]

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