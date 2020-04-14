ما مصير منصب رئاسة الوزراء إذ فشل الكاظمي داخل البرلمان؟

2020/04/14 | 18:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بين الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء, الآلية القانونية لمنصب رئاسة الوزراء في حال رفض البرلمان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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