فرنسا تدرس استئناف دوري الكرة في حزيران المقبل

2020/04/14 | 18:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت صحيفة ليكيب الرياضية، نقلاً عن وثائق من منظمي دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أن فرنسا تناقش استئناف المسابقة في 3 أو 17 حزيران المقبل وإن كان الموعد الثاني هو الأرجح.

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