22 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

2020/04/14 | 18:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الثلاثاء تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 22 إصابة بالفيروس موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 1 ، بغداد / الكرخ 3، مدينة الطب 1 ، السليمانية 1، واسط 2 ، كركوك 2 ، البصرة 10 ، بابل 1 ، الديوانية 1 .

وأشارت إلى عدم تسجيل وفيات جديدة، بينما بلغت حالات التعافي 49 وتوزعت على النحو الاتي: بغداد/ الرصافة 1، بغداد/ الكرخ 6 ، مدينة الطب 1، النجف 3 ، السليمانية 4، اربيل 22، كربلاء 2 ، البصرة 7، بابل 1 ، الأنبار 1 ، المثنى 1.

وأضافت الوزارة أن مجموع الإصابات ارتفع إلى 1400، فيما بقيت الوفيات عند 78، وارتفعت حالات التعافي إلى 766.

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