خلية الازمة البرلمانية تعلن اتفاقا مع الحكومية على رفع جزئي للحظر في العراق

2020/04/14 | 18:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الازمة البرلمانية يوم الثلاثاء عن التوصل الى اتفاق مع نظيرتها الحكومية على رفع جزئي للحظر في العراق.

وقال رئيس وفد خلية الازمة البرلمانية حسن الكعبي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع النائب عضو الخلية جواد الموسوي اليوم خلال زيارة اجروها لمحافظة البصرة انه "تم الاتفاق مع خليةالازمة برفع الحظر الجزئي للمناطق ماعدا المناطق المزدحمة والتي تشهد اكتظاظا بالسكان".

واردف بالقول ان "خطوات خلية الازمة لديها حزمة من الاجراءات التي تخص الفقراء الذين تضرروا بحظر التجوال سيعلن عنها في الايام القلية القادمة".

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