الصحة العراقية تعلن عن تراجع جديد باعداد المصابين بكورونا وتؤكد: لم نسجل اليوم وفيات

2020/04/14 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق

- تشيد وزارة الصحة والبيئة بجهود ملاكاتها المختلفة الذين تصدوا للوباء وعملوا بجد واجتهاد لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

- بدأت الوزارة بتطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا.

- تم فحص (1756) نموذجا للحالات المشتبه بها في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية.

- لغرض تقييم الموقف الوبائي في العراق تم تنفيذ فعالية الرصد الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمناطق الصامتة، حيث تم اجراء فحص(5890) نموذج (عدا اقليم كردستان).

وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (45437) نموذج

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (22) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 1 بغداد / الكرخ 3مدينة الطب 1 السليمانية 1واسط 2 كركوك 2 البصرة 10 بابل 1 الديوانية 1

الوفيات : لايوجد

الشفاء: 49 حالة، وكما يلي

بغداد/ الرصافة 1بغداد/ الكرخ 6 مدينة الطب 1النجف 3 السليمانية 4اربيل 22كربلاء 2 البصرة 7بابل 1 الأنبار 1 المثنى 1

مجموع الأصابات : 1400مجموع الوفيات: 78مجموع حالات الشفاء: 766

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالثلاثاء 14 نيسان 2020

بغداد اليوم-بابل

قررت خلية الازمة في بابل، الثلاثاء، إلغاء جميع كتب تسهيل المهمة الممنوحة للجهات كافة، تعزيزاً لحظر التجوال.

وذكر بيان، صادر عن الخلية، أنها قررت "إلغاء كافة كتب تسهيل المهمة الممنوحة من الجهات كافة، ولأي سبب كان تعزيزا لجه

بغداد اليوم _ بغداد

توقع عضو خلية الأزمة البرلمانية لمتابعة وباء كورونا في العراق، النائب جواد الموسوي، وجود أكثر من الف واربعمائة مصاب بالعراق لا مسوا مايقارب العشرة آلاف شخص من أقاربهم، وفيما انتقد موقف مستثمري الفنادق الكبرى خلال الا

بغداد اليوم _ بغداد

توقع عضو لجنة الصحة البرلمانية، النائب جواد الموسوي، الثلاثاء 14-4-2020، موعدا جديدا لرفع حظر التجوال الوقائي خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال جواد الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البلاد لاتزال

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