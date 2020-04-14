بابل تقرر الغاء جميع كتب تسهيل المهمة الممنوحة لكافة الجهات تعزيزاً لحظر التجوال

2020/04/14 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

قررت خلية الازمة في بابل، الثلاثاء، إلغاء جميع كتب تسهيل المهمة الممنوحة للجهات كافة، تعزيزاً لحظر التجوال.

وذكر بيان، صادر عن الخلية، أنها قررت "إلغاء كافة كتب تسهيل المهمة الممنوحة من الجهات كافة، ولأي سبب كان تعزيزا لجهود القوات الأمنية في تشديد إجراءات حظر التجوال".

واشارت الى أن ذلك "مع مراعاة الحالات الإنسانية، وتسهيل مهمة الدوائر المستثناة من حظر التجوال، والقوات الأمنية والإعلاميين والعجلات التي تنقل المواد الغذائية والخضروات إلى مناطق المحافظة المختلفة".

وأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، أمس الاثنين، إصابة سائق سيارة اسعاف من قضاء المحاويل بفيروس كورونا المتسجد.

وذكرت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "نتيجة تحليل رجل ضمن كوادر الصحة في بابل أشتبه بإصابته بفيروس كورونا جاءت موجبة، أي أنه مصاب بفيروس كورونا".

واضاف البيان، أن "المعلومات تشير إلى ان الرجل يعمل سائقاً لعجلة الاسعاف من سكنة قضاء المحاويل منطقة سريديب التي تبعد مسافة 20 كم شرق مركز مدينة الحلة"، مبينا أن "الجهات الامنية والصحية وجمعية الهلال الاحمر اتخذت الاجراءات اللازمة لتعقيم دار الشخص المصاب فضلاً عن بقية الدور المجاوره له".

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