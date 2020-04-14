الصحة تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات في عموم العراق

2020/04/14 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من دون تسجيل أي حالة وفاة، في عموم العراق.وقالت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي، الذي تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم فحص 1756 نموذجا للحالات المشتبه بها في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية".وأضافت "ولغرض تقييم الموقف الوبائي في العراق، تم تنفيذ فعالية الرصد الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمناطق الصامتة، حيث تم اجراء فحص 5890 نموذجاً عدا اقليم كردستان".وأشارت إلى أنه "بذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 45 ألفاً و437 نموذجاً"، مبينة أن "المختبرات سجلت لهذا اليوم 22 إصابة في العراق، موزعة بواقع: 3 في جانب الكرخ، وواحدة في جانب الرصافة، وواحدة في مدينة الطب ببغداد".وتابعت "تم تسجيل 10 إصابات في البصرة، و2 في كل من واسط وكركوك، وحالة واحدة في كل من بابل والديوانية والسليمانية"، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة وفاة.وذكرت أن "حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت 49 حالة: 22 حالة في أربيل، و8 في بغداد، و7 في البصرة، و4 في السليمانية، و3 في النجف، و2 في كربلاء، وحالة واحدة في كل من بابل والمثنى والأنبار"، مشيرة إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1400، والوفيات 78، وحالات الشفاء 766".وأشادت الوزارة بجهود ملاكاتها المختلفة "الذين تصدوا للوباء وعملوا بجد واجتهاد لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المواطنين".وأعلنت الصحة أنها بدأت "بتطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا".

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