بالصور.. أقصر امرأة في العالم تحارب كورونا على طريقتها

2020/04/14 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةجابت أقصر امرأة في العالم الهندية جيوتي امج، شوارع ناغبور في وسط الهند لتشجيع الناس على ملازمة المنازل بعدما وجهت الشرطة نداء للمساعدة في إقناع المواطنين بأهمية الحجر المنزلي وسط انتشار وباء كورونا.ويبلغ طول جيوتي امج 62,8 سنتيمترا، وتنقلت بين مناطق عدة في المدينة الواقعة في ولاية ماهاراشترا لحث الهنود على غسل الأيدي ووضع القناع والقفازات عند مغادرة المنازل.وقالت امج البالغة (26 عاما) لوكالة "فرانس برس"، إن "عناصر الشرطة والجيش وأفراد طواقم الرعاية الصحية يكافحون الفيروس وينقذون الأرواح.وأريد رغم قصر قامتي، المساهمة في هذا الامر".وأضافت "أطلب من الجميع اعتماد التباعد الاجتماعي وملازمة المنزل لكسر سلسلة انتقال عدوى الفيروس".وجيوتي امج هي أقصر امرأة في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.ومنذ حصولها على هذا اللقب عام 2011، تعمل الشابة في التلفزيون في الهند والولايات المتحدة.ومنذ فرض الإغلاق العام في الهند نهاية آذار الماضي والذي مدد اليوم الثلاثاء حتى الثالث من أيار المقبل، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة مثل التبضع وشراء الأدوية.وسجلت في الهند حوالى عشرة آلاف إصابة بوباء كورونا مع 339 حالة وفاة بحسب الأرقام الرسمية الأخيرة.ويرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب العدد القليل من الفحوصات.

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