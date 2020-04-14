العمليات المشتركة توجه قياداتها في المحافظات بتسهيل دخول العجلات

2020/04/14 | 18:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قيادة العمليات المشتركة، القيادات في المحافظات بتسهيل دخول العجلات.وذكرت القيادة …0في بيان:” انها وجهت قيادات عمليات بغداد وديالى وسامراء وصلاح الدين ونينوى والأنبار والجزيرة بتسهيل دخول العجلات التي تحمل المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والصحية وبيض المائدة وعلف الحيوانات ومواد التعفير”.

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