مصطفى الكاظمي يستذكر”الأنفال”: السلطة المعتدية على الشعب مصيرها “فقدان الشرعية”

2020/04/14 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر رئيس الوزراء الملكف مصطفى الكاظمي، حادثة الأنفال مثالًا لاستذكار ان السلطة التي تعتدي على الشعب تفقد شرعيتها.وقال الكاظمي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “بمزيد من الحزن استذكرنا اليوم جريمة الأنفال التي ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد المواطنين الكرد الأبرياء”.وأضاف: “نستحضر الذكرى الأليمة لنذكّر أنفسنا بأن الشعب هو مصدر الشرعية، […]

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