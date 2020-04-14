الشابندر : أتوقع تمرير حكومة الكاظمي تحت قبة البرلمان بعد الإجماع على تكليفه

2020/04/14 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السياسي المستقل الشابندر عن موقفه من تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.

الشابندر رحب في تصريح، بالاتفاق على الكاظمي، مرجحا بأن رئيس الوزراء المكلف سيمضي، كون التوافق على تكليفه سيمتد الى التوافق على تمرير حكومته.

وأشار الى أن المرحلة السياسية الحالية هي الاصعب والمهمة ليست سهلة وعلى الكاظمي ان يتحمل مسؤولية النجاح، مبينا أن الأطراف السياسية الشيعية أظهرت للكاظمي انها زاهدة في المناصب وطلبت منه ان يعرض عليها الاسماء المرشحة.

وانتقد الشابندر تناقض المواقف لبعض الأطراف الشيعية بشأن الأزمة التي رافقت اختيار رئيس وزراء جديد خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

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