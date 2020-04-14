ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ : وضعنا ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر كورونا

2020/04/14 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ البرلمانية، ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ، ﻋﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر وباء ﻛﻮروﻧﺎ.

وﻗﺎل إنﱠ خطة اﻟﻄﻮارئ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت المواطنين ﻓﻲ المناطق اﻟﺸﻌﺒﻴﱠﺔ ﺑﻔﺮض اﻷﻣﻦ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، لافتا الى ان العراق حاليا ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ.

وأﺿﺎف الكعبي ان اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ والمصابين، إذ ﺗﻮﺟﺪ اربعة أﺟﻬﺰة ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﺪ وﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن المقدر بأربعين مليون ﻧﺴﻤﺔ.

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