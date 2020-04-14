وفيات كورونا في إيران تنخفض لأقل من 100 في يوم واحد للمرة الأولى منذ شهر

2020/04/14 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل تراجع نسبي في اعداد ضحايا فيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وأشار المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في تصريح، إلى تسجيل ثمان وتسعين حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يعني انخفاض عدد المتوفين في يوم واحد إلى ما دون المئة للمرة الأولى منذ نحو شهر، ليصل مجمل عدد الوفيات إلى أربعة الاف وستمئة وثلاث وثمانين،، فيما سجلت الجهات الصحية الفا وخمسمائة واربعا وسبعين اصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين بالعدوى الى أربعة وسبعين الفا وثمانمئة وسبع وسبعين، من بينهم ثلاثة الاف وستمئة وواحد وتسعون مريضا في حالة صحية حرجة.

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