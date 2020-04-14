إقليم كوردستان يتحدث عن القيام بثورة زراعية للوصول الى الاكتفاء الذاتي

2020/04/14 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن السعي لتفعيل قرار مجلس وزراء الاقليم القاضي بدعم الفلاحين وجعل القطاع الزراعي اولوية من اجل تمتين الاقتصاد وكذلك توفير فرص العمل للذين فقدوا عملهم في القطاعات الاخرى والسير نحو توفير الامن الغذائي في الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه تم عقد اجتماع خاص بقطاع الزراعة عن طريق الفيديو كونفرانس برعاية وزيرة الزراعة ومصادر المياه بيكرد طالباني ورئيس ديوان مجلس الوزراء اميد صباح وبحضور عدد من المدراء العامين في الوزارة ورئيس المركز الاستشاري والستراتيجي في مجلس الوزراء.

واشار البيان الى ان الاجتماع خصص لوضع ستراتيجية للقطاع الزراعي للمرحلتين الحالية والمستقبلية من اجل تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه في اجتماعه في الاول من نيسان الجاري، والقاضي بدعم الفلاحين وجعل القطاع الزراعي اولوية من تمتين اقتصاد اقليم كوردستان وكذلك توفير فرص العمل للذين فقدوا عملهم في القطاعات الاخرى والسير نحو توفير الامن الغذائي في الاقليم.

واوضح البيان انه تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات مع طرح عدد من المقترحات المناسبة من اجل جعل القطاع الزراعي اولوية بشكل عملي منها اعداد ستراتيجية لقطاع الزراعة من اجل ان يتم اقراره في مجلس الوزراء واقتراح (بورد) -اجتماع طاولة مستديرة- عال ليكون داعما للوزارة والقطاع الزراعي وعدم تأجيل المطالب والمشاريع، بل اقراره بشكل نهائي في ذلك الاجتماع .

ونوه البيان الى انه مع القيام بثورة زراعية والاعلان عن حملة اعادة اعمار القرى وحماية منتوج الفلاحين ومعالجة مشكلات الفاحين وذلك بتخصيص الاراضي احتساب اجور الكهرباء ودعمها مثل القطاع الزراعي من اجل المعامل التي تتخصص في مجال الصناعات الزراعية، وكذلك تمرير المشاريع القانونية المعدة من قبل وزارة الزراعة والتي لها ارتباط مباشر بالفلاحين والسوق وايجاد فرص العمل لخريجي الزراعة والبيطرة.

واضاف انه تم ايضا طرح مقترح تنظيم مراسم سنوية لاختيار الفلاحين النموذجيين والقرى التي تزود السوق باكبر منتوج وذلك لتشجيع الفلاحين والقرى من اجل زيادة الانتاج المحلي والنهوض بالقطاع الزراعي كاساس مهم لاقتصاد اقليم كوردستان.

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