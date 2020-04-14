العراق يسجل اقل معدل إصابة بكرونا منذو دخوله 22 إصابة خلال 24 ساعة

2020/04/14 | 18:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبئر العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق ، فيما سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (22) أصابة في العراق .وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء انه بجهود ملاكاتها المختلفة الذين تصدوا للوباء وعملوا بجد واجتهاد لتقديم مختلف الخدمات […]

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