الكاظمي يستذكر جريمة الانفال: أمام العراقيين مهمة تضميد الجراح والإصرار على المسقبل

2020/04/14 | 19:20 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – اكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على ان أمام الوطنيين العراقيين مهمة تضميد الجراح والإصرار على المسقبل.جاء ذلك في تغريدة على تويتر، بمناسبة الإبادة الجماعية بحق الكورد والمعروفة باسم “الانفال” ، انه “بمزيد من الحزن استذكرنا اليوم جريمة الأنفال التي ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد المواطنين الكرد الأبرياء.نستحضر الذكرى الأليمة لنذكّر أنفسنا بأن الشعب ...

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