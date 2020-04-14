البارزاني يهنىء الايزيدية بمناسبة رأس السنة الأيزيدية

2020/04/14 | 19:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك وجه مسعود بارزاني رسالة تهنئة لإيزيديي كردستان والعالم بمناسبة رأس السنة الدينية الإيزيدية.اليكم نص التهنئة: بمناسبة حلول عيد رأس السنة الدينية الإيزيدية، نوجه تهانينا القلبية إلی كافة الأخوات والأخوة الإيزيدیین في كردستان والعالم، ونتمنی لهم السعادة والهناء.لقد ذاق الأخوات والأخوة الإيزيدیین، كجزء أصيل من شعبنا، الكثير من الآلام …

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