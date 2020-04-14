اتحاد النقل الدولي : إيقاف الرحلات الجوية سيخلف خسائر مالية تصل الى 314 مليار دولار

2020/04/14 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر اتحاد النقل الدولي “أياتا “، من حدوث خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تأثيرات تفشي وباء كورونا، على قطاع النقل في مختلف بلدان العالم.

ورجح الاتحاد في بيان، ان تؤدي التدابير الوقائية التي اتخذتها دول العالم، للحد من جائحة كورونا، إلى خسائر مالية تصل إلى ثلاثمئة وأربعة عشر مليار دولار من إيرادات قطاعي النقل والسياحة، وهما الأكثر تضررا بعد انخفاض الرحلات بنسبة ثمانين بالمئة، لغاية الأيام الأولى من شهر نيسان الجاري، نتيجة لجوء الدول الى تعليق غالبية الرحلات وفرض إجراءات حظر التجوال.

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