تيار الحكمة : عازمون على تمرير الحكومة والتصويت على برنامجها نظراً لصعوبة التحديات

2020/04/14 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم بخاتي، أن ارتفاع سقف المطالب سيذهب أدراج الرياح بسبب العزم على تمرير الحكومة والتصويت على برنامجها نظراً لصعوبة التحديات.

وقال ان القوى السنية أكثر مرونة واستجابة في هذا الظرف الحساس وهو ما تجلى بحضور أغلب القوى السياسية السنية في يوم التكليف، مشدداً على أن الحكمة ستعمل على دعم الحكومة المقبلة وبرنامجها بما يخدم العراقيين ولن تكون مشاركتها بهدف الحصول على مكاسب أو استحقاقات بل هي مشاركة لدعم تمرير الحكومة والتخلي عن كل المصالح والذهاب لتمرير الحكومة بكل قوة للوصول إلى بر الأمان.

وأكد بخاتي، أن هناك ضرورة لحسن النوايا والمكاشفة والوضوح وعدم استغلال الفرص، وأن يكون هناك موقف واحد في مواجهة التحديات التي يمر بها البلد، لافتاً إلى أن جميع القوى السياسية تلاحظ ما يجري بالبلد وهي تشعر بالقلق ولهذا ستتنازل عن مساحاتها ومواقعها وتعطي رسالة إيجابية.

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