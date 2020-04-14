ائتلاف الوطنية : الكاظمي أكد أن حكومته ستكون بمشاركة جميع الشرائح بما فيها المتظاهرون

2020/04/14 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في ائتلاف الوطنية ضياء المعيني، عن تفاصيل لقاء وفد الائتلاف مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المعيني في تصريح، إن الكاظمي أكد لوفد الائتلاف أن حكومته مؤقتة تتركز على نقطتين، الاولى اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة بإشراف الامم المتحدة، وضرورة تحديد هذه الانتخابات بموعد ثابت خلال البرنامج الحكومي، وتكون بأقل من سنة من ولادة الحكومة الجديدة، والنقطة الثانية محاسبة قتلة المتظاهرين وتعويض ذوي الشهداء والجرحى.

وأضاف، أن رئيس الوزراء المكلف داعم لهذه التوجهات وله استعداد لتحقيق المطالب الحقيقية للمتظاهرين، كما أكد قرب تشكيل حكومته، بمشاركة جميع الشرائح، بما فيها المتظاهرون السلميون.

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