الصحة توقع اتفاقية مع الصين

2020/04/14 | 19:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن وزير الصحة، جعفر محمد علاوي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية بين شركة "كيماديا" لتسويق الأدوية والسفارة الصينية في العراق.وذكر مكتب علاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ تاو في مقر الوزارة، وبحث خلال اللقاء افاق التعاون المشترك في المجال الصحي والاستفادة من الخبرة الصينية في مواجهة فيروس كورونا".وأكد علاوي، بحسب البيان، ان "الوزارة مستعدة لاستلام الوجبة الثالثة من المساعدات الطبية من دولة الصين الشعبية لمواجهة فيروس كورونا".وبين ان "الاجتماع تضمن توقيع اتفاقية بين الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة وسفارة جمهورية الصين الشعبية".وثمن "مبادرة دولة الصين الشعبية بتقديم الدعم والإسناد للوزارة خلال هذه الازمة واستعداد الوزارة والتهيؤ لاستقبال الوجبة الثالثة من المساعدات الصينية".من جانبه اكد السفير الصيني على "استمرار التعاون والدعم لجهود وزارة الصحة في المجال العلاجي والتشخيصي والوقائي".

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