الحوار_المتمدن #احمد_جمعة - احمد جمعة - حب محرم - من رواية الخراف الضالة...

2020/04/14 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة بقدر ما كان الشتاء كئيباً بداء الصيف بحرارته المنتقاة من أشعة الشمس المعجونة بالغبار وهو مستمر منذ فصل الشتاء وحتى الربيع، فقد كان العام شديد الوطأة على الجميع حتى على الطقس الذي لا يريد أن يتغير إلا فيما يتعلق بالبرد والحرارة واستمر الغبار ينحدر من بين سقف السماء كأنه رذاذ من الغازات التي بدأت تلوح من جديد بعودة المناوشات في الطرق الضيقة بداخل القرى حيث بدت بعض المظاهرات الصغيرة هنا وهناك مع بعض ......

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