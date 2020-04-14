2020/04/14 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش الحديث عن أزمة النظام الدولي والعالمي والحاجة لتغييره ليس بالأمر المُستجد فهو حديث مُصاحِب للنظام الدولي منذ تأسيسه وخصوصا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ونهاية القطبية الثنائية ،إلا أن الجديد في الأمر أن الحديث عن التغيير هذه المرة لا يتعلق باختلالات في موازين القوى العسكرية أو بحروب بين الدول العظمى كما جرت العادة بل بخطر من خارج النظام يهدد كل البشرية ،إنه فيروس أو وباء (الكورونا) غير المرئي والمجهو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحوار_المتمدن #إبراهيم_ابراش - إبراهيم ابراش - الكورونا يضع النظام الدولي على المحك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحوار_المتمدن #إبراهيم_ابراش - إبراهيم ابراش - الكورونا يضع النظام الدولي على المحك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).