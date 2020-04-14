2020/04/14 | 19:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، وصول 204 عراقيين قادمين من مطار دبي إلى مطار بغداد الدولي.وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “204 عراقيين قادمين من دبي وصلوا الى مطار بغداد الدولي على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية A321/YI-AGR ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في دولة الامارات”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن وصول 204 عراقيين قادمين من الإمارات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن وصول 204 عراقيين قادمين من الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).