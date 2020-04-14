العراق يسجّل انخفاضًا جديدًا بإصابات كورونا: 22 إصابة وصفر وفيات

2020/04/14 | 19:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء 14-4-2020، تراجعاً جديداً بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد ان سجلت امس 26 حالة فقط، فيما أكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الموقف الوبائي لليوم الثلاثاء في البلاد.وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي لفيروس كورونا، أن “الكوادر الصحية فحصت (1756) نموذجا للحالات المشتبه بها في […]

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