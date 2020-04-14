خبراء من جامعة تكريت يقترحون علاجاً لفيروس كورونا

2020/04/14 | 19:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح خبراء من جامعة تكريت، امس الاثنين، علاجاً لفيروس كورونا المستجد.وذكرت جامعة تكريت في بيان تلقته وكالة صدى، ان “دراسة أولية قام بها باحثان من جامعة تكريت حول إمكانية اقتراح علاج لفايروس كورونا المستجد COVID-19 وتم تقديم الدراسة الى الجهات المختصة في وزارة الصحة العراقية لتطبيقها على المصابين”.وأضافت أن “الباحثين اسراء هاشم سعدون

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