تصرف غير لائق من فنانة عربية يؤدي لحذف حلقة كاملة!

2020/04/14 | 19:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسببت ردود فعل “غاضبة” من الفنانة السعودية داليا مبارك، لحذف حلقة استضافتها في إحدى البرامج، بسبب “استفزاز المذيع لها”.وقالت مباركفي تغريدة: “ايش رأيكم (بالإعلامي) الي يستضيف فنان بعدين يستفزه ويهينه بطريقة غير مباشرة وإذا طلع اسوء مافي هذا الضيف يزعل ويقلب عليه و يصير يدق بالكلام بطريقة غير مباشرة مره ثانية […]

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