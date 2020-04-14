بعد ساعات.. حدث فلكي نادر سيظهر في السماء: تعرف عليه بالصورة

2020/04/14 | 19:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ينتظر كوكب الأرض مساء اليوم الثلاثاء، مشاهدة حدث فلكي نادر وجميل، يتلخص باصطفاف القمر مع 3 كواكب أخرى.وقال موقع “سبيس كوم” إنه “ستتاح للناس فرصة نادرة لمشاهدة الأجرام السماوية الأربعة في السماء، بدءاً من 14 أبريل، عندما يظهر القمر على الجانب الأيمن من المشتري.وفي 15 أبريل، سيصل القمر إلى “وسط […]

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