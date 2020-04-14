صحة كردستان : تسجيل إصابة واحدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

2020/04/14 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، انها أجرت منذ يوم امس الفا ومئة وستة وتسعين فحصا للمواطنين في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، أظهرت نتائجها إصابة مواطن واحد منهم بعدوى الفيروس، وهو رجل في الخامسة والستين من العمر، من أهالي قضاء دربنديخان، ومن الملامسين لمصابين سابقين بالفيروس، مبينة ان مجمل عدد المصابين في الإقليم وصل إلى ثلاثمائة وواحد وثلاثين، تماثل منهم مئة وأربعة وتسعون مريضا، فيما يتلقى الباقون العلاج في المراكز المخصصة لذلك.

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