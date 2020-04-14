العراق يسجل أدنى حصيلة إصابات بالوباء القاتل منذ أسابيع

2020/04/14 | 19:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي الخاص بمرض "كوفيد 19"، مسجلة أدنى حصيلة إصابات جديدة منذ أسابيع.

بلغ مجموع الإصابات المسجلة في العراق 1400 حالة مؤكدة

وأشادت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل، بجهود ملاكاتها المختلفة "الذين تصدوا للوباء وعملوا بجد واجتهاد لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المواطنين".

وذكرت الوزارة، أن كوادرها بدأت بـ "تطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر"، موضحة أن "جميع الحالات تخضع لمتابعة ورقابة دقيقة ودراسة علمية".

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كما أكدت، فحص 1756 نموذجًا جديدًا لحالات يشتبه إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن "العراق بدأ تنفيذ عملية الرصد الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمناطق الصامتة، حيث تم إجراء فحص (5890) نموذجًا، باستثناء كردستان، لغرض تقييم الموقف الوبائي في العراق".

وبلغ المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 45 ألف و437 نموذجًا، وفق البيان، فيما سجلت مختبرات الوزارة ليوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل أدنى حصيلة منذ أسابيع، بلغت 22 إصابة فقط.

وتوزعت الإصابات الجديد كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 1

بغداد/ الكرخ: 3

مدينة الطب: 1

السليمانية: 1

واسط: 2

كركوك: 2

البصرة: 10

بابل: 1

الديوانية: 1

وأكد الوزارة، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، مبينة أن مستشفيات البلاد سجلت 49 حالة شفاء.

وبلغ مجموع الحالات المسجلة في العراق، 1400 إصابة مؤكدة، توفي من بينهم 78 شخصًا، وتماثل للشفاء 766.

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