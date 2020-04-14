2020/04/14 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنه سيؤيد نائبه السابق جو بايدن كمرشح عن الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن أوباما سلف الرئيس دونالد ترامب، سيصدر شريط فيديو الثلاثاء يعلن فيه تأييده لبايدن، ولماذا يعتبره المرشح المطلوب في وقت الشدة.

ويشير المقطع المرتقب إلى عودة أوباما العلنية إلى الساحة السياسية، بعد ما ظل مختفيا طوال معركة الترشيح الديمقراطي.

وسيتحدث أوباما أيضا بشكل مباشر عن التقدميين، مشيدا بروح حركتهم قبل تحديد سبب اعتقاده بضرورة تبني ترشيح بايدن.

وسيقدم الرئيس السابق أيضا إشادة كاملة بساندرز والإشارة إلى معنى ترشحه ومسعاه لتحقيق المثل الليبرالية، حسب المصادر.

نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاما هو المرشح المفترض للحزب الديمقراطي ، بعد أن غادر منافسه الوحيد المتبقي بيرني ساندرز السباق الأسبوع الماضي وأيد بايدن الاثنين.

وأكد ساندرز أن الهدف من وراء دعمه لبايدن، وهو ضمان خسارة ترامب في الانتخابات القادمة، ووصفه بـ"أخطر رئيس في التاريخ المعاصر."

ورغم أن موعد الانتخابات القادمة مقرر في ٣ نوفمبر القادم، إلا أن خيار إرجاء الانتخابات ما زال مطروحا في وسائل إعلام أميركية، أو اللجوء لخيار التصويت عن بعد، في حال ما استمر تفشي فيروس كورونا المستجد بالمعدل الحالي نفسه.

وكان أوباما قد قال في نوفمبر الماضي إنه تحدث إلى جميع المرشحين خلال الحملة الديمقراطية، وكثيرا ما كان يقدم لهم المشورة قبل أن يعلنوا عن ترشحهم وبعد انسحابهم.

وقال مستشارو الرئيس السابق إن نصيحته كانت في الأغلب هي نفسها: فكر في السبب الذي يجعلك تعتقد أنه يجب أن تكون رئيسا، وما هو تأثير ذلك على عائلتك وما إذا كان بإمكانك الفوز بالفعل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: أوباما سيؤيد ترشيح بايدن للبيت الأبيض) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: أوباما سيؤيد ترشيح بايدن للبيت الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).