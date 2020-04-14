المثنى تعلن شفاء 10 أشخاص من كورونا

2020/04/14 | 19:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن محافظ المثنى احمد منفي جودة، اليوم الاثنين، عن تماثل 10 أشخاص للشفاء من فيروس كورونا.وقال جودة في بيان مقتضب تلقت العهد نيوز نسخة منه، إن “10 أشخاص تماثلوا، اليوم، للشفاء من فيروس كورونا”.وأضاف أن “ما تبقي من الإصابات في المحافظة حالتين فقط”.

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