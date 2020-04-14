رويترز ترد على تعليق رخصتها بالعراق: قصتنا صحيحة عن كورونا

2020/04/14 | 19:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وكالة رويترز للأنباء، تعليق العراق ترخيصها وكالة بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 [كورونا] في البلاد أعلى من التقارير الرسمية المعلنة.

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