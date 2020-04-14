2020/04/14 | 19:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تواصل رائدة الفضاء الأميركية من أصل عراقي جيسيكا مير، محاولات التوجه إلى العراق والعراقيين بخطاب مباشر مستذكرة بلاد أبويها، فبعد أن نشرت الصورة الشهيرة لبغداد من الفضاء، نشرت مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة إلى اطفال العراق فيما حددت إليهم طريقة للتواصل معها ومعرفة موعد مرورها من فوق بغداد.وظهرت مير في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة من محطة الفضاء الدولية إلى أطفال العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة من محطة الفضاء الدولية إلى أطفال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).